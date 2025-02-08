Силы обороны ликвидировали и ранили 1210 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1210 оккупантов. Кроме этого были поражены 262 единицы техники захватчиков.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом: