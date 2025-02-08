Силы обороны ликвидировали и ранили 1210 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Техники тоже немало
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1210 оккупантов. Кроме этого были поражены 262 единицы техники захватчиков.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 847 860 (+1210) человек,
- танков ‒ 9981 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 22820 (+35) ед,
- РСЗО – 1273 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1056 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102),
- крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 36402 (+95) ед,
- специальной техники – 3738 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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