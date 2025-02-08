Россияне ночью атаковали Украину 139 ударными БпЛА. Со скольки справилась ПВО?

Вчера, 7 февраля, в 19:30 армия РФ начала масштабную атаку на Украину с воздуха. В общей сложности до утра оккупанты применили 139 ударных беспилотников типа "Shahed" и дронов-имитаторов.

Запуск был осуществлен сразу по нескольким направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 67 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий)», – говорится в отчете ВС ВСУ.

Также сообщается, что четыре региона Украины пострадали в результате вражеской атаки. Речь идет о Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Киевщине.