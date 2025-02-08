Россияне нанесли удар беспилотником по жилому дому в Сумах

Россияне в ночь с 7 на 8 февраля в очередной раз атаковали Украину с воздуха. В том числе пострадал географически близкий к РФ город Сумы.

Там вражеский беспилотник попал в частный дом. Это принесло значительные разрушения здания, а также повлекло за собой пожар на большой площади. Исправляли ситуацию спасатели.

"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения", – говорится в отчете ГСЧС.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, ведь информация о них не поступала.