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Россияне нанесли удар беспилотником по жилому дому в Сумах

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Пока неизвестно, есть ли пострадавшие

Россияне нанесли удар беспилотником по жилому дому в Сумах

ДСНС

Новина українською

Россияне в ночь с 7 на 8 февраля в очередной раз атаковали Украину с воздуха. В том числе пострадал географически близкий к РФ город Сумы.

Там вражеский беспилотник попал в частный дом. Это принесло значительные разрушения здания, а также повлекло за собой пожар на большой площади. Исправляли ситуацию спасатели.

"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения", – говорится в отчете ГСЧС.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, ведь информация о них не поступала.

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Источник:
ДСНС Суми
Опубликовал: Максим Кучер
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