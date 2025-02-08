Известна декларацию почетного президента ФФУ Григория Суркиса

Президент Федерации футбола Украины в 2000-2012 годах, а сейчас ее почетный президент Григорий Суркис обнародовал декларацию.

Как отмечает Главком, 2 января Суркис обнародовал декларацию, в которой указано 3,52 млн грн от УЕФА. Назначение средств указано как выплату после увольнения. Перечисление денег произошло 26 декабря 2024 года.

Также отмечается, что УЕФА ежегодно оказывает финансовую поддержку Григорию Суркису. По имеющейся информации, в 2023 году сумма поддержки составила 6,35 млн грн, в 2021 году - 2,49 млн грн, в 2020 году - 2,77 млн грн, в 2019 - 5,91 млн грн.

Добавим, что Григорий Суркис был депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а сейчас является секретарем Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины, а с 2019 года - членом Подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности, Подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта.