Львовский "Рух" в контрольном матче одолел чемпиона Австрии.

Украинский клуб в Турции крупно победил "Штурм" со счётом 3:0. Голами отметились Климчук (45+1), Карабин (66) и Слюбик (83).

"Рух" выходил таким стартовым составом:

Ледвий – Лях, Ременяк, Дидик, Слюбик – Холод, Пидгурский, Горин – Пастух, Климчук, Карабин

Это восьмой контрольный матч львовского клуба и украинская команда ни разу не проиграла: 5 побед и 3 ничьих.

Следующий матч "Рух" сыграет против представителя чемпионата Словении "Триглавы Крань", которые занимают 4-е место в турнирной таблице.