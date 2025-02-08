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Рух в контрольном матче одолел чемпиона Австрии

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Хоть и контрольный матч, но это сильно

Рух в контрольном матче одолел чемпиона Австрии

Фото: Рух

Новина українською

Львовский "Рух" в контрольном матче одолел чемпиона Австрии.

Украинский клуб в Турции крупно победил "Штурм" со счётом 3:0. Голами отметились Климчук (45+1), Карабин (66) и Слюбик (83).

"Рух" выходил таким стартовым составом:

Ледвий – Лях, Ременяк, Дидик, Слюбик – Холод, Пидгурский, Горин – Пастух, Климчук, Карабин

Это восьмой контрольный матч львовского клуба и украинская команда ни разу не проиграла: 5 побед и 3 ничьих.

Следующий матч "Рух" сыграет против представителя чемпионата Словении "Триглавы Крань", которые занимают 4-е место в турнирной таблице.

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Контрольный матч Штурм (Грац) Рух (Львов)
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Источник:
Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
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