Рух в контрольном матче одолел чемпиона Австрии
Хоть и контрольный матч, но это сильно
Фото: Рух
Львовский "Рух" в контрольном матче одолел чемпиона Австрии.
Украинский клуб в Турции крупно победил "Штурм" со счётом 3:0. Голами отметились Климчук (45+1), Карабин (66) и Слюбик (83).
"Рух" выходил таким стартовым составом:
Ледвий – Лях, Ременяк, Дидик, Слюбик – Холод, Пидгурский, Горин – Пастух, Климчук, Карабин
Это восьмой контрольный матч львовского клуба и украинская команда ни разу не проиграла: 5 побед и 3 ничьих.
Следующий матч "Рух" сыграет против представителя чемпионата Словении "Триглавы Крань", которые занимают 4-е место в турнирной таблице.
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Источник:Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
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