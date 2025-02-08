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Александрия в контрольном матче разгромила немцев

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Первая игра дня

Александрия в контрольном матче разгромила немцев

Фото: Олександрія

Новина українською

"Александрия" провела свой 7-й спарринг на зимних тренировочных сборах. Команда Ротаня уверенно одолела "Фрайберг" - представителя Региональной лиги "Юго-Запад" (Германия).

Сегодня украинцы сыграют еще одну игру. В 16:00 «горожане» встретятся с латвийской "Лиепаей".

Контрольный матч

08.02.2025. Турция

"Александрия" - "Фрайберг“ 4:0

Голы: Смирный, Филиппов, Калюжный, Цара

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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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