Александрия в контрольном матче разгромила немцев
Первая игра дня
Фото: Олександрія
"Александрия" провела свой 7-й спарринг на зимних тренировочных сборах. Команда Ротаня уверенно одолела "Фрайберг" - представителя Региональной лиги "Юго-Запад" (Германия).
Сегодня украинцы сыграют еще одну игру. В 16:00 «горожане» встретятся с латвийской "Лиепаей".
Контрольный матч
08.02.2025. Турция
"Александрия" - "Фрайберг“ 4:0
Голы: Смирный, Филиппов, Калюжный, Цара
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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