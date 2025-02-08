Зеленский рассказал о специальном контракте в ВСУ со льготами для 18-24-летних украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters рассказал, что в настоящее время в Украине разрабатывается специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.

"Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны... работают над вариантом контракта для молодых людей от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это будет "специальный контракт" сроком 1 год, в котором "будет много льгот".

"Там много преференций: есть денежное довольствие – оно очень высокое, и возможность бесплатного образования и кредита для дома. То есть для молодого человека там такой пакет", – обосновал Гарант.

Детали официально будут обнародованы в ближайшие дни.