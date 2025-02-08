Зеленский рассказал о специальном контракте в ВСУ со льготами для 18-24-летних украинцев
Он в разработке
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters рассказал, что в настоящее время в Украине разрабатывается специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.
"Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны... работают над вариантом контракта для молодых людей от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что это будет "специальный контракт" сроком 1 год, в котором "будет много льгот".
"Там много преференций: есть денежное довольствие – оно очень высокое, и возможность бесплатного образования и кредита для дома. То есть для молодого человека там такой пакет", – обосновал Гарант.
Детали официально будут обнародованы в ближайшие дни.
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
- "20 лет - это слишком много": агент вспомнил, как Срна мгновенно потерял интерес к польскому таланту
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода