Верес проиграл в спарринге норвежцам

Ровенский "Верес" провел очередной контрольный матч на тренировочных сборах. Его итог - поражение норвежскому клубу "Гам-Кам" со счетом 1:2. Жители победили после первого тайма, но после перерыва скандинавы захватили инициативу и установили положительный для себя результат.

Интересно, что ровенский клуб в анонсе к поединку отмечал о закрытости матча по договоренности сторон. Однако, в то же время, пресс-служба соперника приглашала к просмотру игры на норвежской платформе HA-TV.

Контрольный матч

08.02.2025. Турция

"Гам-Кам" - "Верес“ 2:1

Голы: Шарай 12' - Гонстад 67', Лиен 84'