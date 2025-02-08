Верес проиграл в спарринге норвежцам
Второй тайм не задался
Фото: Верес
Ровенский "Верес" провел очередной контрольный матч на тренировочных сборах. Его итог - поражение норвежскому клубу "Гам-Кам" со счетом 1:2. Жители победили после первого тайма, но после перерыва скандинавы захватили инициативу и установили положительный для себя результат.
Интересно, что ровенский клуб в анонсе к поединку отмечал о закрытости матча по договоренности сторон. Однако, в то же время, пресс-служба соперника приглашала к просмотру игры на норвежской платформе HA-TV.
Контрольный матч
08.02.2025. Турция
"Гам-Кам" - "Верес“ 2:1
Голы: Шарай 12' - Гонстад 67', Лиен 84'
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
- Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой
- Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "прощать своих врагов"
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000