Менеджер проекта Лига Сильных: Ампфутбол - едва ли не лучшая реабилитация для тех, кто возвращается с фронта
В Киеве состоялся матч между женской сборной Украины по ампфутболу и женской сборной Украины по футболу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Седьмого февраля в манеже учебно-тренировочной базы ФК "Динамо" (Киев) в Конча-Заспе состоялся выставочный матч женской национальной сборной Украины по ампфутболу с женской национальной сборной Украины по футболу. Менеджер проекта "Лига Сильных" Богдан Мельник рассказал о важности популяризации ампфутбола в Украине. Его слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
- Такие матчи очень нужны для объединения. Планируется ли еще больше проведения подобных матчей?
- Это нужно для того, чтобы показать ампфутбол в Украине. Конечно, мы максимально будем стараться освещать эти события и показывать их не только в таких матчах. В Европе мы увидели такую особенность, что девушки играют в составе мужских команд, даже в официальных чемпионатах. Для нас, для украинского спорта это является определенным нонсенсом, но мы должны дать шанс девушкам также играть, чтобы иметь игровую деятельность. На самом деле девушек гораздо труднее собрать в одну команду, создать чемпионат. Но почему же им не дать шанс это сделать в рамках мужских команд. Поэтому мы это от себя также будем проводить и будем применять также такой формат.
- Относительно формата сегодняшнего матча и продолжительность таймов.
- В сегодняшнем матче будет миксованный формат команд. Мы будем играть два тайма по 15 минут, в каждой команде будет часть игроков из сборной Украины и часть футболисток из ампфутбола.
- Как будет происходить распределение составов?
- Поскольку формат ампфутбола включает 6 полевых игроков и вратарь, то они будут играть именно в таком формате. Соответственно, в каждой команде будет по три игрока из сборной Украины и три игрока из сборной по ампфутболу.
Поле будет уменьшено до размера 60х40 м. Также есть особенности правил: вратарь по ампфутболу играет только в пределах штрафной зоны. Выход за пределы штрафной будет грубым нарушением правил.
- Сегодня женская сборная по ампфутболу играет с женской сборной Украины вместе. Думали ли вы о том, чтобы мужскую сборную Украины приобщить к популяризации ампфутбола?
- Конечно, как я говорил, мы будем делать очень много событий для того, чтобы повысить осведомленность об ампфутболе. Конечно, для этого будут приглашаться как медийные люди, так и футболисты сборной. Это поможет распространить информацию через их социальные сети и привлечь как можно больше людей, в частности военных ребят, которые получили ампутацию, к тренировкам по ампфутболу. Мы наблюдаем в течение последних полутора лет, что это едва ли не лучшая реабилитация: как физическая, так и психологическая для тех, кто возвращается с фронта. Люди перерождаются, становятся совсем другими. Благодаря футболу и общению в коллективе люди находят цель в жизни, они мотивированы и имеют желание играть в футбол. Их очень сильно в этом поддерживают семьи, которые видят эти изменения. Мы видели ребят, когда они только начинали заниматься и через несколько месяцев совсем другое эмоциональное состояние, совсем другая радость жизни. Поэтому это нас только вдохновляет двигаться дальше, расширять это, ведь мы видим очень быстрый результат.
- Недавно был турнир среди мужских команд по ампфутболу. Как бы вы оценили его проведение. Когда планируете следующие соревнования?
- На самом деле могу оценить, поскольку часто бываю на международных матчах, в частности на чемпионате Польши, где играет одна из украинских команд. Этот чемпионат входит в тройку лучших в Европе по зрелищности, организации и силе.
Турнир был проведен на очень высоком уровне. Он показал очень быстрый прирост мастерства игроков за 7-9 месяцев, а то и за год, до соревновательной деятельности. Это является определенным нонсенсом, потому что вы понимаете сколько надо времени для того, чтобы подготовить спортсменов. Но в ампфутболе есть особый дух - люди, которые прошли боевые действия, часто имеют желание победить, что компенсирует отсутствие технических навыков и опыта.
Следующий турнир мы планируем в начале мая, также в Киеве. И мы видим тенденцию, что нас станет больше. Есть хорошая тенденция к росту по регионам: создаются новые команды, и еще несколько команд, вероятно, присоединятся к соревнованиям. Но это все идет к тому, что мы запустим чемпионат Украины.
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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