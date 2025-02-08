Черноморец сыграл в результативную ничью с румынами
Пришлось отыгрываться
Фото: Чорноморець
"Черноморец" расписал мировую в очередном спарринге на зимних тренировочных сборах. Сегодня одесситы зафиксировали 1:1 с румынской "Чиксередой".
В заключительной трети игры было забито 2 гола. Сперва отличился соперник, а на 80-й минуте счет сравнял Кратов.
Контрольный матч
08.02.2025. Белек (Турция). Стадион комплекса "Fanatic sport".
"Черноморец" - "Чиксереда“ 1:1
"Черноморец": 71 Вечный (75 Набит, 46), 3 Ермаков (70 Крайник, 62), 4 Кратов, 44 Жаржу Мозес, 6 Кайо Гомес, 32 "просмотр", 33 Пшеничнюк (55 Григорчук, 81), 14 Сигеев, 11 Попов, 88 "просмотр", 9 Хобленко (капитан) (86 "просмотр", 62).
"Чиксеред": 1 Карачонь (Альберт), 13 Чюреш, 5 Келемен, 3 Палмеш, 17 Блой, 20 Бодьо, 8 Верес, 23 Надь, 10 Джебари, 9 Дольни, 23 Торвунд. На замену вышли: 24 Хегедуш, 41 М. Ковач, 6 Л. Ковач, 16 Пинтер, 98 Эрдей, 66 Каранди, 11 Андерсон, 26 Фюлеп, 7 Новелли.
Голы: Кратов 80 - Андерсон 63.
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