"Это "звоночек", что у нас не все хорошо". Вернидуб отметил проблемы Кривбасса

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил пятый контрольный матч на испанских сборах. Криворожане проиграли датскому "Раннерсу" со счетом 1:5.

- Юрий Николаевич, подытожите пожалуйста игру.

- С каждого матча можно всегда взять какую-то пользу, как и сегодня, когда счет 1:5. Команда датчан заслуженно победила. Они очень классно начали матч, за 15 минут забить сразу три мяча. Первый гол: Понедельник проиграл в скорости нападающему, и они забили практически в пустые ворота, а два следующих после стандартов. Сегодня мы очень плохо сыграли при стандартах. И еще два мяча были забиты с нарушением правил. Это "звоночек", что у нас не все хорошо, особенно в звене защиты.

Мы продолжаем поиск новичков, центральных защитников. Хотя это товарищеские встречи, но к ним надо готовиться, выходить с настроем, желанием и начинать с первых минут. К сожалению, я сегодня этого не увидел. Когда мы пропустили три мяча, то только тогда начали играть, но уже было поздно. Эта игра будет полезной для нас, мы ее хорошо разберем, проанализируем наши ошибки и будем двигаться дальше. Такие игры бывают, их надо принять, спокойно прожить, сделать выводы и двигаться дальше.

- На такой итог игры могли повлиять нагрузки на сборах?

- Больших нагрузок перед игрой не было. Нагрузки были в первые три дня после небольших выходных и вчера, когда у нас была игра с "Эребру". Вчера один состав сыграл 60 минут, второй - 30. Сегодня - наоборот, те кто играл 30 - сыграл 60. Я думаю, что повлияли не нагрузки, а настроение и подготовка к игре. Мы поговорим с каждым из игроков, я уверен, что все будет хорошо. Самое главное - сделать правильные выводы и не повторять ошибки, которые мы допустили.