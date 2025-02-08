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Черноморец на сборах оформил минимальную ничью с румынами

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Тренировочный сбор "моряков", который проходит в Турции, вышел на финишную прямую

Черноморец на сборах оформил минимальную ничью с румынами

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Сегодня подопечные Александра Бабича сыграли еще один контрольный матч, в котором соперником был малоизвестный румынский клуб "Чиксереда" из города Меркуря-Чук.

Игра с командой, которая выступает во втором дивизионе национального чемпионата (это аналог украинской первой лиги) и стремится повыситься в ранге, лидируя в турнире, завершилась ничьей, 1:1.

В этом спарринге румыны оказались крепким орешком. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что более одного часа игрового времени "моряки" не могли взломать защиту "Чиксереды" и забить мяч. А вот румынская команда сделала это на 63-й минуте. Неудачный розыгрыш мяча одесситов после того, как было вбрасывание из аута, закончилось тем, что соперник его перехватил. Несколько передач - и игрок "Чиксереды" оказался на ударной позиции и не сплоховал.

Такое развитие событий не устраивало "Черноморец", и его настойчивость в желании изменить счет привело к успеху. На 80-й минуте "черно-синие" получили право на угловой, после чего новичок Магомед Кратов оказался более проворным, чем остальные футболисты, у румынских ворот. Он в одно касание переправил мяч в сетку, установив конечный результат - 1:1.

В этом матче, по неофициальной информации, принимали участие новоприбывшие новички - грузин Гергий Робакидзе и панамец Анель Райс.

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Состав одесской команды был таким: Вичный (Набит, 46), Ермаков (Крайник, 62), Кратов, Жорже Мозес, Гомес, потенциальный новичок, Пшеничнюк (Григорчук, 81), Сигеев, Попов, потенциальный новичок, Хобленко (потенциальный новичок, 62).

Еще один контрольный матч "Черноморец" сыграет сегодня с представителем чемпионата Молдовы - ФК "Бельцы".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Вячеслав Кульчицкий
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2025 в 18:27
ЧО вам нужен хороший тренер а Бабича гоните иначе 1 лига опыт у него есть для перевода команд в 1 лигу --УБЕРИТЕ ЭТО ЧУДО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.02.2025 в 18:27
ЧО вам нужен хороший тренер а Бабича гоните иначе 1 лига опыт у него есть для перевода команд в 1 лигу --УБЕРИТЕ ЭТО ЧУДО
Ответить
0
0

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