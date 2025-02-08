Колос благодаря голу Алефиренко одолел чемпиона Грузии
Завтра снова игра
Фото: Колос
Ковалевский "Колос" переиграл грузинскую "Иберию" в контрольном матче на турецком тренировочном сборе. Единственный гол был забит на 68-й минуте. Алефиренко красивой дугой занес мяч в ворота.
Следующий спарринг "Колос" проведет в воскресенье, 9-го февраля. Соперниками станет представитель Казахстана - "Актобе".
Контрольный матч
08.02.2025. Турция
"Колос" - "Иберия" 1:0
Состав "Колоса": Горох (Мысак, 46') - Бойко, Шершень, ГНП, Демченко, Криворучко, ГНП, Алефиренко, Безручук, Денисенко, Третьяков (Ковталюк, 46')
Гол: Алефиренко 68
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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