Разочарование. Александрия проиграла Лиепае, ведя после первого тайма в 2 мяча
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Фото: Олександрія
"Александрия" провела второй контрольный матч за день. После обеда команда Ротаня встретилась с латвийской "Лиепаей".
Украинцы побеждали после первого тайма со счетом 0:2, однако за последние 20 минут матча растеряли все преимущество и проиграли.
Напомним, в первом матче дня "Александрия" разгромила немецкий "Фрайберг" (4:0).
Контрольный матч
08.02.2025. Турция
"Александрия" - "Лиепая" 2:3
Голы: Галоян, Шостак - Мелнис 72, Коробенко 86, Гуйе 88
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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