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Разочарование. Александрия проиграла Лиепае, ведя после первого тайма в 2 мяча

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Разочарование. Александрия проиграла Лиепае, ведя после первого тайма в 2 мяча

Фото: Олександрія

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"Александрия" провела второй контрольный матч за день. После обеда команда Ротаня встретилась с латвийской "Лиепаей".

Украинцы побеждали после первого тайма со счетом 0:2, однако за последние 20 минут матча растеряли все преимущество и проиграли.

Напомним, в первом матче дня "Александрия" разгромила немецкий "Фрайберг" (4:0).

Контрольный матч

08.02.2025. Турция

"Александрия" - "Лиепая" 2:3

Голы: Галоян, Шостак - Мелнис 72, Коробенко 86, Гуйе 88

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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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