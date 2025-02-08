Шахтер может подписать нападающего Динамо

Форвард загребского "Динамо" Лукас Захора может стать игроком "горняков". 18-летний футболист выступает на позиции левого вингера, но может сыграть и справа.

Трансфер в "Шахтер" инициирует директор донецкого клуба Дарио Срна. Нападающий представлял молодежную команду "Динамо" (Загреб) U-19, а последние полгода провел в аренде в "Дубраве" (выступает во второй по силе лиге Хорватии).

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 100 000 евро. Напомним, что 9 января загребский коллектив встречался с "оранжево-черными" в спарринге. Команды не обнаружили сильнейшего (2:2).