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Шахтер может подписать нападающего Динамо

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Шахтер может подписать нападающего Динамо

Фото - Динамо Загреб

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Форвард загребского "Динамо" Лукас Захора может стать игроком "горняков". 18-летний футболист выступает на позиции левого вингера, но может сыграть и справа.

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Трансфер в "Шахтер" инициирует директор донецкого клуба Дарио Срна. Нападающий представлял молодежную команду "Динамо" (Загреб) U-19, а последние полгода провел в аренде в "Дубраве" (выступает во второй по силе лиге Хорватии).

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 100 000 евро. Напомним, что 9 января загребский коллектив встречался с "оранжево-черными" в спарринге. Команды не обнаружили сильнейшего (2:2).

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Источник:
24sata
Опубликовал: Александр Симченко
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