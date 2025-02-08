Бартулович: Супряга очень хорошо работает на сборах. Есть уверенность, что он нам поможет во втором круге
Хорватский специалист верит в подопечного
Фото: ФК Зоря Луганськ
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович доволен арендованным у "Динамо" форвардом Владиславом Супрягой.
“Все очень рады за Супрягу. Скажу, что Влад очень хорошо работает на этом сборе. Мы видим прогресс. Есть уверенность, что Супряга нам поможет во втором круге. Я верю, что он может забивать в УПЛ. Влад для этого очень много и очень хорошо работает", – заверил Бартулович.
В текущем сезоне нападающий 12 раз появлялся на поле (5 игр в "Динамо" и семь – в "Заре").
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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