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Бартулович: Супряга очень хорошо работает на сборах. Есть уверенность, что он нам поможет во втором круге

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Бартулович: Супряга очень хорошо работает на сборах. Есть уверенность, что он нам поможет во втором круге

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Главный тренер "Зари" Младен Бартулович доволен арендованным у "Динамо" форвардом Владиславом Супрягой.

“Все очень рады за Супрягу. Скажу, что Влад очень хорошо работает на этом сборе. Мы видим прогресс. Есть уверенность, что Супряга нам поможет во втором круге. Я верю, что он может забивать в УПЛ. Влад для этого очень много и очень хорошо работает", – заверил Бартулович.

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В текущем сезоне нападающий 12 раз появлялся на поле (5 игр в "Динамо" и семь – в "Заре").

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Владислав Супряга
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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