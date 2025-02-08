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ЛНЗ разгромно проиграл норвежскому клубу Одд

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ЛНЗ разгромно проиграл норвежскому клубу Одд

Фото: ЛНЗ

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Черкасский "ЛНЗ" уступил представителю первого дивизиона Норвегии - команде "Одд". Итоговый счет – 0:3.

"ЛНЗ" (стартовый состав): Самойленко, ГНП (игрок на просмотре), Ноникашвили, Кушниренко, Пасич, Танковский, Бойко, Авагимян, Топалов, Наумец, Халайла.

Контрольный матч

08.02.2025. Испания

"ЛНЗ" - "Одд" 0:3

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1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
08.02.2025 в 21:44
Слабий склад в ЛНЗ,куди там рипаться.
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
08.02.2025 в 21:44
Слабий склад в ЛНЗ,куди там рипаться.
Ответить
0
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