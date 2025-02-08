ЛНЗ разгромно проиграл норвежскому клубу Одд
Не пошло
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" уступил представителю первого дивизиона Норвегии - команде "Одд". Итоговый счет – 0:3.
"ЛНЗ" (стартовый состав): Самойленко, ГНП (игрок на просмотре), Ноникашвили, Кушниренко, Пасич, Танковский, Бойко, Авагимян, Топалов, Наумец, Халайла.
Контрольный матч
08.02.2025. Испания
"ЛНЗ" - "Одд" 0:3
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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08.02.2025 в 21:44
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