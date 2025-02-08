Черноморец победил старого знакомого из соседней страны

В процессе подготовки к весенней части сезона-2024/25 тренерский штаб одесского "Черноморца" реализовывает сформированный заранее план работы на турецком сборе. В программу сегодняшнего дня вошло два контрольных матча, об одном из которых - против румынской "Чиксереды" (1:1) UA-Футбол уже сообщал. После игры с этой командой "моряков" ждало очередное испытание - с представителем элиты чемпионата Молдовы ФК "Бельцы", который занимает в турнирной таблице 4-ю строчку.

Когда-то одесские команды часто встречались с бельчанами - как во второй лиге чемпионата СССР, так и в контрольных поединках новейшей истории украинского футбола. Правда, тогда клуб из третьего по величине города Молдовы выступал под другими названиями - "Заря" и "Олимпия".

В сегодняшнем спарринге, который состоялся во второй половине дня и проходил в курортном поселке Манавгат, все решилось в первом тайме. "Морякам" удалось забить в ворота бельчан три "сухих" мяча. Первый из них влетел в сетку уже на 17-й минуте после результативного удара Ильи Шевцова. После этого с интервалом в девять минут отмечались новички "Черноморца" Эмиль Мустафаев и Денис Безбородько. Первый из них удвоил счет на 35-й, а второй установил конечный результат на 44-й.

- Тот факт, что мы забили три мяча еще до перерыва, отнюдь не свидетельствует о том, что у нас было безоговорочное преимущество, - сказал главный тренер "Черноморца" Александр Бабич, - У "Бельц" тоже были неплохие контратаки, но мы достаточно быстро возвращались по своим местам, "закрывая" позиции. Первый тайм был более-менее равным, но в отличие от соперника, свои возможности мы реализовали.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом матче тренерский штаб "Черноморца" продолжает испытывать новичков - как полноправных, так и потенциальных. Следует сказать, что последних в расположении одесской команды сейчас много. Решение по большинству из них будет принято в конце турецкого сбора, на основании заключительных контрольных матчей.

В спарринге с "Бельцами" состав команды "моряков" был таким: Рудько, Кисель, Скиба, Ермаков (потенциальный новичок, 60), потенциальный новичок, Шпорн, Габелок (Григорчук, 78), Шевцов (потенциальный новичок, 70), Мустафаев (потенциальный новичок, 70), Янаков (потенциальный новичок, 70), Безбородько (Хобленко, 70).