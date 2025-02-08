Надеин рассказал, когда Верес представит новую форму

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, как сейчас идет работа над анонсированными новыми игровыми формами для команды.

– Ранее "Верес" анонсировал начало сотрудничества с новым техническим спонсором. Готовы ли уже эскизы новой формы?

– Нам представили уже первые эскизные видения. Мы договорились, что их напечатают, мы увидим все вживую. И, вероятно, где-то перед игрой с "Колосом" соберем наблюдательный совет, покажем болельщикам, утвердим. И тогда форму будут готовить к следующему сезону. Это красно-черный комплект, белый комплект и комплект цвета вереса.

– Как насчет возможного изменения логотипа?

– К этому вопросу вернемся после завершения войны. Понимаю, что часть болельщиков против. Будем общаться. Возможно, произведем голосование акционеров. Их у нас сейчас 950.