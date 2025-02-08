Определено, кто будет представлять Украину на Евровидении-2025
Это группа
Фото: Суспільне
Сегодня, 8 февраля, состоялся украинский национальный отбор на известный песенный конкурс Евровидения-2025. В финале Национального отбора приняли участие 10 претендентов.
Согласно результатам голосования жюри и зрителей, победителем стала группа Ziferblat, исполнявшая песню "Bird of Pray". Именно он представит Украину на конкурсе, который пройдет в этом году.
Евровидение-2025 пройдет в Базеле (Швейцария). Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а финал - на 17 мая.
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Источник:Суспільне
Опубликовал: Виктор Иванчук
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