"Если результат не устраивает, то нужно что-то менять": экс-нападающий Карпат – о трансферах Динамо и Шахтера

Бывший украинский форвард Василий Швед оценил действия украинских грандов на трансферном рынке в зимнее окно.

“Четко прослеживаются две причины распродажи. Самая первая – война. Как ни крути, а эти прерванные матчи из-за тревоги, тяжелые выезды за границу наземным транспортом никак не способствуют прогрессу футболистов. Они просто не успевают восстанавливаться из-за тяжелой логистики”.

"Вторая причина – провал двух наших грандов в еврокубках. Результат далеко не тот, на который все надеялись. А если результат не устраивает, то нужно что-либо менять. Вот президенты клубов и решили пойти на перемены. Удастся ли на место тех футболистов, которых продали, пригласить сильнее – неизвестно”, – сказал Швед.