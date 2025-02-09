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"Если результат не устраивает, то нужно что-то менять": экс-нападающий Карпат – о трансферах Динамо и Шахтера

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Президенты команд решили довериться другим исполнителям

"Если результат не устраивает, то нужно что-то менять": экс-нападающий Карпат – о трансферах Динамо и Шахтера

Фото з відкритих джерел

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Бывший украинский форвард Василий Швед оценил действия украинских грандов на трансферном рынке в зимнее окно.

“Четко прослеживаются две причины распродажи. Самая первая – война. Как ни крути, а эти прерванные матчи из-за тревоги, тяжелые выезды за границу наземным транспортом никак не способствуют прогрессу футболистов. Они просто не успевают восстанавливаться из-за тяжелой логистики”.

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"Вторая причина – провал двух наших грандов в еврокубках. Результат далеко не тот, на который все надеялись. А если результат не устраивает, то нужно что-либо менять. Вот президенты клубов и решили пойти на перемены. Удастся ли на место тех футболистов, которых продали, пригласить сильнее – неизвестно”, – сказал Швед.

Большую часть карьеры Василий провел в "Газовике" (Комарно).

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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
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