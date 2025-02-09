Федорчук: В Украине со временем будут другие гранды, а Динамо и Шахтер уйдут в тень
Прогноз будущего
Известный тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук оценил действия "Динамо", "Шахтера", а также других украинских клубов на трансферном рынке в зимнее окно.
"Александрия" и ЛНЗ покупают новых игроков, а "Карпаты" вообще целый клуб приобрели, так гранды распродают. Помните, какие мощные клубы "Стяуа" и "Динамо" были лет 15 назад в Румынии? И где они сейчас? По всей вероятности, в Украине со временем тоже будут другие гранды, а нынешние уйдут в тень. "Динамо" и "Шахтер" на 80% монополизировали футбольный рынок. Этим они убили интригу в чемпионате и УПЛ стала наименее посещаемой лигой Европы”, – сказал Федорчук.
Последним местом работы Федорчука была "Таврия" (2021-2022).
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