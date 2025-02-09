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Федорчук: В Украине со временем будут другие гранды, а Динамо и Шахтер уйдут в тень

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Федорчук: В Украине со временем будут другие гранды, а Динамо и Шахтер уйдут в тень

Новина українською

Известный тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук оценил действия "Динамо", "Шахтера", а также других украинских клубов на трансферном рынке в зимнее окно.

"Александрия" и ЛНЗ покупают новых игроков, а "Карпаты" вообще целый клуб приобрели, так гранды распродают. Помните, какие мощные клубы "Стяуа" и "Динамо" были лет 15 назад в Румынии? И где они сейчас? По всей вероятности, в Украине со временем тоже будут другие гранды, а нынешние уйдут в тень. "Динамо" и "Шахтер" на 80% монополизировали футбольный рынок. Этим они убили интригу в чемпионате и УПЛ стала наименее посещаемой лигой Европы”, – сказал Федорчук.

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Последним местом работы Федорчука была "Таврия" (2021-2022).

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Олег Федорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
09.02.2025 в 04:56
Інші гранди? Хто там гранди?. Стяуа де- чемпіон, нижче 2го місця в чемпіонаті не спускалась, останні роки, в ЛЄ 11ті.А інших які шось награли в європі, там і не було ніколи
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
09.02.2025 в 04:56
Інші гранди? Хто там гранди?. Стяуа де- чемпіон, нижче 2го місця в чемпіонаті не спускалась, останні роки, в ЛЄ 11ті.А інших які шось награли в європі, там і не було ніколи
Ответить
0
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