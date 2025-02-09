Латиноамериканские трансферы Шахтера, мадридское дерби, победа Забарного в Кубке Англии и сенсационный вылет Челси. Главные новости за 8 февраля

Стартуем с новостей из солнечной Испании. В субботу, в рамках 23-го тура, в Ла Лиге состоялся центральный поединок уикенда - мадридское дерби. Счет со стороны "матрасников", реализовав пенальти, покрыл в первом тайме Альварес. На что со стороны "сливочных" точным ударом с игры ответил француз Килиан Мбаппе. Несмотря на эту ничью, команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне продолжают лидировать в турнирной таблице.

Не прошел 23-й тур испанского первенства и без участия украинцев. В частности, "Жирона" под руководством Мичела на выезде без шансов проиграла "Атлетику" из Бильбао. В составе хозяев хет-триком отметился Сансет, который и решил судьбу встречи. В свою очередь, украинский вингер Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут. После этого тура "Жирона" расположилась на 7-й позиции, а "Атлетик" - замыкает топ-4.

Теперь к новостям из родной УПЛ. Действующий чемпион, в частности донецкий "Шахтер" продолжает усиливаться перед второй частью сезона 2024/25. "Горняки" официально объявили о подписании контракта с 19-летним центральным боливийским защитником Диего Арройо, который перешел из „Боливара“. Контракт с боливийским защитником заключен на 5 лет - до 31 декабря 2029 года.

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Донецкий клуб был очень активным на трансферном рынке и провел еще один трансфер. В частности, речь идет о подписании 18-летнего Кауана Элиаса из "Флуминенсе". Сумма трансфера составила 17 миллионов евро + 3 млн бонусами. Бразильский клуб также получит 10% от следующей продажи игрока. Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет.

Теперь к свежим новостям "Туманного Альбиона". В рамках 1/16 финала Кубка Англии состоялось украинское дерби - между "Эвертоном" Виталия Миколенко и "Борнмутом" Ильи Забарного. В итоге, победу отпраздновали именно "вишневые" - забитыми мячами отметились в первом тайме - Семенио и Джеббисон. Забарный попал в стартовый состав "Борнмута" на эту игру и традиционно отыграл все 90 минут. При этом, Миколенко из-за мышечной травмы пропустил эту встречу.

В параллельном поединке национального английского Кубка встречались "Брайтон" Фабиана Гюрцелера и "Челси" под руководством Энцо Марески. Благодаря автоголу Вербрюггена, уже на 5-й минуте встречи, лондонцы первыми открыли счет в этом поединке, однако после этого дважды пропустили. Таким образом, "Брайтон" прошел в следующий этап Кубка Англии - в стадию 1/8.

И на конец к немецкой Бундеслиге. Центральным поединком 21-го тура тамошнего национального первенства стал поединок между "Байером" и "Вольфсбургом". Однако, при этом, "фармацевты" и "волки" забитыми мячами за 90 минут основного времени так и не отметились, в итоге расписав нулевую мировую.