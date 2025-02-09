Почти полторы тысячи россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также немалое количество единиц техники
Фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки войны.
Силы обороны были ликвидированы и ранены 1460 россиян. Также зафиксировано уничтожение или серьезное повреждение 267 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 849 320 (+1460) человек,
- танков ‒ 9992 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20797 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 22844 (+24) ед,
- РСЗО – 1273 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1056 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+1) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24486 (+83),
- крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36529 (+127) ед,
- специальной техники – 3739 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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