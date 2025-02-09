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Почти полторы тысячи россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Почти полторы тысячи россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранены 1460 россиян. Также зафиксировано уничтожение или серьезное повреждение 267 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 849 320 (+1460) человек,
  • танков ‒ 9992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20797 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 22844 (+24) ед,
  • РСЗО – 1273 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1056 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+1) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24486 (+83),
  • крылатых ракет ‒ 3054 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36529 (+127) ед,
  • специальной техники – 3739 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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