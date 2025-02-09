Россияне ночью применили для атаки 151 БпЛА. Со скольки справилась ПВО?
Шесть регионов получили повреждения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 февраля российская армия атаковала Украину с воздуха с помощью БПЛА. Всего с 19:30 до утра был использован 151 ударный дрон типа “Shahed” и беспилотники-имитаторы разных типов.
Запуск БПЛА состоялся сразу с нескольких направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 70 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Два БпЛА – в воздухе, боевая работа продолжается!
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Популярное сейчас
- Латиноамериканские трансферы Шахтера, мадридское дерби, победа Забарного в Кубке Англии и сенсационный вылет Челси. Главные новости за 8 февраля
- Примера. Реал – Атлетико 1:1. Мировая ничья в мадридском дерби
- Завершение карьеры. Легенда Реала попрощался с болельщиками перед мадридским дерби
- Акценты. Кубок Украины, которого не будет
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола