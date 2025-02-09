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Россияне ночью применили для атаки 151 БпЛА. Со скольки справилась ПВО?

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Россияне ночью применили для атаки 151 БпЛА. Со скольки справилась ПВО?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 8 на 9 февраля российская армия атаковала Украину с воздуха с помощью БПЛА. Всего с 19:30 до утра был использован 151 ударный дрон типа “Shahed” и беспилотники-имитаторы разных типов.

Запуск БПЛА состоялся сразу с нескольких направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 70 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Два БпЛА – в воздухе, боевая работа продолжается!

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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