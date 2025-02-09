Экс-вратарь Динамо-2: Рыбка не до конца реализовал свой потенциал, он мог добиться большего

Бывший голкипер резервной команды "Динамо" Тарас Луценко заявил, что его коллега по позиции Александр Рыбка мог добиться гораздо большего в своей карьере.

“Когда я вернулся, то в команде были Александр Шовковский, Виталий Рева и я. Через некоторое время я получил травму и подававшего надежды Александра Рыбку подтянули к основанию. В своей карьере он показал солидный уровень и в "Динамо", и в "Оболони", и в "Шахтере".

“Сейчас мы с ним часто пересекаемся, потому что его сын занимается в динамовской школе. Однако могу сказать, что Саша не до конца реализовал свой потенциал, он мог бы достичь большего”, – сказал Луценко.

Тарас выступал в составе "Динамо-2" с 1992 по 1998-й и с 2005 по 2009-й годы (141 матч, 130 пропущенных голов).