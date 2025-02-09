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Экс-вратарь Динамо-2: Рыбка не до конца реализовал свой потенциал, он мог добиться большего

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Обстоятельства сложились по-другому

Экс-вратарь Динамо-2: Рыбка не до конца реализовал свой потенциал, он мог добиться большего

Фото: ФК Оболонь

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Бывший голкипер резервной команды "Динамо" Тарас Луценко заявил, что его коллега по позиции Александр Рыбка мог добиться гораздо большего в своей карьере.

“Когда я вернулся, то в команде были Александр Шовковский, Виталий Рева и я. Через некоторое время я получил травму и подававшего надежды Александра Рыбку подтянули к основанию. В своей карьере он показал солидный уровень и в "Динамо", и в "Оболони", и в "Шахтере".

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“Сейчас мы с ним часто пересекаемся, потому что его сын занимается в динамовской школе. Однако могу сказать, что Саша не до конца реализовал свой потенциал, он мог бы достичь большего”, – сказал Луценко.

Тарас выступал в составе "Динамо-2" с 1992 по 1998-й и с 2005 по 2009-й годы (141 матч, 130 пропущенных голов).

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Александр Рыбка Динамо-2 (Киев)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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winter (Berlin)
09.02.2025 в 11:59
Мені здається, що зламав Рибку саме Рамос. Після того моменту ментально так і не відновився, було багато зривів на полі
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Комментарии 1
winter (Berlin)
09.02.2025 в 11:59
Мені здається, що зламав Рибку саме Рамос. Після того моменту ментально так і не відновився, було багато зривів на полі
Ответить
0
0

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