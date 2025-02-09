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Сопко: Если в украинцев в Турции ничего не получится, то разговоры о том, что у нас игроки стоят миллионы, миллиарды – пустые, иллюзия

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Экс-футболист горняков – о новом векторе продаж футболистов

Сопко: Если в украинцев в Турции ничего не получится, то разговоры о том, что у нас игроки стоят миллионы, миллиарды – пустые, иллюзия

Фото - ДЮФЛУ

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Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал трансферную политику "Шахтера".

“Уход сразу нескольких ведущих футболистов в турецкие клубы пойдет на пользу всем. Турецкий чемпионат сейчас все-таки сильнее украинского, и игроки там могут развиваться чуть быстрее и активнее, чем у нас. Тем более, что там уже несколько наших игроков, которые могут друг другу помогать и в плане адаптации, и в игровом плане, ведь очень тяжело футболисту, если он сам в чужой стране, и у него там нет земляков.

Если вспомнить историю, то лучшие годы "Милана" пришлись на период, когда там играли три голландца – Гуллит, ван Бастен, Райкард. Или взять "Интер", когда там выступали сразу три немца – Клинсманн, Маттеус и Бреме. Такая группа игроков всегда поддерживает друг друга, плюс кроме футбольного, они еще и на своем языке говорят. Ну и могут постоять друг за друга во время конфликтов с другими подобными группировками внутри команды".

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“Для "Шахтера" плюс состоит в том, что те, кто может потенциально уйти в турецкий чемпионат – в этом случае Крыськив и Бондаренко – они не стали и уже не станут столбом и опорой в развитии команды. Кому-то не хватает характера, у кого слишком завышенные амбиции и желание быть в роли, скажем так, примы. Кто-то потерял мотивацию, а у кого-то не хватает элементарного мастерства, чтобы извлекать "Шахтер" за счет своих индивидуальных качеств. Так что ставить нужно на других, системообразующих игроков, которые будут выводить команду на совсем другой, более высокий уровень. Таких бойцов сейчас в команде не хватает. Последним был Степаненко, но из-за возраста уже возможности были не те.

Поэтому считаю, что "Шахтер" удачно сейчас продал в Турцию своих игроков, они в том возрасте, когда можно еще за сборную поиграть через турецкий чемпионат. Да и они могут использовать этот вызов как трамплин для попадания в более серьезный чемпионат. А вот если у них ничего не получится, то разговоры о том, что у нас игроки стоят миллионы, миллиарды и т.д. – все они пустые, иллюзия. Многое о них говорилось, вот сейчас и проверим, чего они реально стоят”, – заявил специалист.

Сегодня донецкий клуб сыграет спарринг против "Зимбру".

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Александр Симченко
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