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Верес сообщил об изменениях в расписании контрольных матчей

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Верес сообщил об изменениях в расписании контрольных матчей

Фото: НК Верес

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"Верес" сообщил об изменениях в расписании контрольных матчей.

Спортивный директор Юрий Габовда сказал, что запланированные поединки против луганской "Зари" и молдавского "Петрокуба" - не состоятся

Вместо этих матчей ривненский клуб проведет один спарринг. 11-го февраля "Верес" встретится с лидером Лиги II чемпионата Румынии - командой "Меркуря-Чук".

Тренировочный сбор "Вереса" завершится 14-го февраля, как и планировали матчем против чемпиона Латвии - "РФШ" из Риги.

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Напомним, что "Верес" уже провел шесть контрольных матчей. Ровенский клуб победил в поединках против "Единства" (3:0) и "Вардара" (2:1), сыграл вничью с "Гурник Забже" (1:1) и проиграл против "Катовице" (1:4), "Шкупи" (2:4) и "ХамКама" (1:2).

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Владислав Прийменко
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