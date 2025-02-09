Защитник Оболони рассказал о спарринге, который едва не перешел в драку

Защитник "Оболони" Даниил Карась рассказал, как прошел для команды победный контрольный матч против чешского "Фастав Злина" (1:0) на тренировочном сборе.

- Если коротко, то встретились очень с крепким соперником, который больше был направлен на силовую борьбу. Мы им навязали свою игру, и они больше были мотивированы, чтобы нас как-то задеть своей силой. Но мы своей игрой заставили их позлиться.

Нам это понравилось, и нам понравилась наша игра. Поэтому я считаю, что это очень интерактивный спарринг был.



- Все же, как по мне, немножко много эмоций было. Казалось, что может все перерасти в драку. Тебе не казалось, что сейчас в любой момент матч может прекратиться?



- Да, были такие моменты, и уже такой накал был очевиден. Можно и нас понять, и их понять. Сейчас подготовительный этап, очень большие нагрузки. И это перерастает в подобные не достаточно приятные эмоции. Но это игра, это футбол. Поэтому это и интересный вид спорта. Ради эмоций, ради этого и играем.



- Ты вчера отыграл 90 минут, полноценную игру. Как оценишь свои кондиции, физическое состояние?

- На данном этапе не скажу, что готов на 99,9%. Но уже близок к этому, остались два спарринга у нас. Думаю, за эту неделю мы доберем то, что надо, и выйдем на недельный цикл. Я считаю, что уже мы близки к своим кондициям.

- Уже состоялось достаточное количество контрольных матчей. Какой самый интересный можешь выделить для себя поединок? С кем было интереснее всего играть?



- Интересная игра была с "Вислой", на самом деле. Очень яркая игра. У них есть несколько испанских исполнителей. И они заставляли нас играть быстрее и в более интенсивный футбол. Да, мы где-то были еще не готовы к этому. Но эта игра больше всего запомнилась на сборах.

- Несколько неприятный эпизод произошел с тобой в начале сбора. Тебе разбили бровь. Расскажи, как это произошло? Восстановился уже от этого?

- Уже да, сняли швы, все хорошо, все заживает. Поэтому все в порядке, спасибо. Произошло это на тренировке. Это была достаточно интенсивная тренировка. Уже так "на спущенных", можно сказать, был. И где-то в верховой борьбе просто не увидел соперника. И кивком сам себе разбил бровь. Такой небольшой экспириенс в Турции состоялся. Поэтому все хорошо, все в порядке, спасибо.



- Заканчиваются сборы, есть ли уже желание начинать официальные поединки?

- Конечно, уже хочется начала чемпионата. Увидеть себя на фоне этих нагрузок. То, что мы прошли.



Не скажу, что мы удивим болельщиков, но мы достаточно качественную игру будем показывать. И заинтересуем болельщиков приходить на наши матчи. Очень будем рады видеть вас на трибунах.