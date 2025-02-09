Новый Гвардиола? Тренер Полесья охарактеризовал Ашура как специалиста

Помощник Имада Ашура в "Полесье" Франциско Серрано рассказал в интервью, как ему работается вместе с украинским специалистом.

- Вы уже упоминали о том, что познакомились с Имадом Ашуром в Академии Эспайр и работали с ним. Расскажите собственно о первом знакомстве? Какое он произвел впечатление на вас?

- Мое первое впечатление о нем с профессиональной точки зрения - это тот самый образ, который я имею до сих пор. Он профессионал высочайшего класса, очень преданный своему делу, заботится о деталях, всегда работает очень настойчиво. И это было одной из причин, почему я здесь. Эта дисциплина, преданность работе, которую он имел с тех пор и до сих пор, для меня является одной из важнейших вещей в тренере, кроме конечно личных качеств.

- Вы знаете, его в Украине называют одним из самых перспективных тренеров. Вы слышали об этом?

- Не слышал, но я не удивлен. Я могу вас заверить, что Имад сегодня очень упорно работает для клуба. И то что вы говорите - может быть очень вероятным результатом в будущем. И не потому, что это произойдет само собой, а потому, что он прилагает большие усилия. Я никогда об этом не слышал, но повторюсь, не удивлен. И, как по мне, если он продолжит работать с той самоотдачей, с которой он делает это сегодня, он может стать великим тренером в Украине.