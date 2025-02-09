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Кривбасс в спарринге разгромил чемпиона Эстонии

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Кривбасс в спарринге разгромил чемпиона Эстонии

Фото: Кривбас

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В предпоследнем спарринге на испанских тренировочных сборах «Кривбасс» победил чемпиона Эстонии - "Левадию". Криворожане пропустили первыми, но впоследствии улучшили игру и забили 4 мяча. В результате - 4:1.

Отметим, что год назад команды сыграли между собой в 2:2. В среду, 12-го февраля "Кривбасс" проведет заключительный спарринг против норвежского "Согндала".

Контрольный матч

9 февраля 2024 года в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания.

"Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Левадия“ (Таллинн, Эстония) - 4:1

Голы: Энок Отоо, 19 (0:1). Хрвое Илич, с пенальти, 23 (1:1). Александр Каменский, 79 (2:1). Александр Каменский (Даниэль Соса), 81 (3:1). Максим Лунев (Александр Каменский), 90+1 (4:1).

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Контрольные матчи Кривбасс (Кривой Рог) товарищеские матчи ФКИ Левадия (Таллинн)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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