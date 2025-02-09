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Все из-за пенальти. Колос уступил казахстанскому Актобе

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Все из-за пенальти. Колос уступил казахстанскому Актобе

Фото: Колос

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В очередном контрольном матче на тренировочных сборах в Турции "Колос" проиграл со счетом 1:2 казахстанскому "Актобе".

Казахи добыли положительный результат благодаря двум пенальти. Отметим, что первый удар с 11-ти метров потянул Пахолюк, однако соперник сыграл на добивании. Ковалевцы отличились усилиями Криворучко.

Контрольный матч

09.02.2025. Турция

"Колос" - "Актобе“ 1:2

Состав "Колоса": 31.Пахолюк - 9.Цуриков, 5.Бондаренко (К), 32.Козик, 81.Поправка, 10.Ориховский, 20.Гагнидзе, 33.Третьяков (48.Криворучко, 60'), 8.Велетень, 15.Гусол, 22.Ковталюк

Голы: Криворучко 86 - Касим 12, Умаев 62 (пен)

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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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