"Было достаточно тяжело". Швед поделился впечатлениями от спарринга с молдаванами

Вингер "Шахтера" Марьян Швед оценил победу над молдавским "Зимбру" (3:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

- Хорошо, что победили, но это товарищеская игра, это подготовка к предстоящим официальным играм в УПЛ. Поэтому, думаю, главное - это подтянуть свои физические кондиции и выполнить было установку тренера.

- Ты сегодня - именно тот игрок, который провел на поле наибольшее количество минут. Как чувствовались эти минуты? Что можешь сказать о своих физических кондициях?

- Довольно было тяжело, конечно - во-первых, потому что давно я столько не играл, 90 минут, а во-вторых, команда соперника неплохо контролировала мяч. В сегодняшней игре было важно набегать ту дистанцию, которую нам нужно.

- Давай также вспомним тот эпизод, в котором ты забил. Опиши свой гол.

- Там вообще атака была. Сначала я простреливал - они отбились. Назарина подхватил мяч и отдал мне в центр. Я обработал мяч под правую и пробил - рикошетом залетел мяч в ворота.

- Еще неделю команда будет находиться на этих сборах. Как ты вообще расцениваешь ваши физические кондиции, вашу подготовку ко 2-й части сезона?

- Думаю, с каждым днем мы прогрессируем, наши кондиции становятся все лучше и лучше. Поэтому, думаю, к началу сезона мы подойдем в полной боевой готовности.

- Конкретно ты перед собой какие цели ставишь?

- Быть готовым к сезону.