Два игрока Динамо завершили просмотр в грузинском клубе
Но остался еще один украинец
Фото: Динамо
Вингеры киевского "Динамо" U19 Кирилл Пашко и Владислав Калин покинули расположение "Динамо" Тбилиси. Они находились на просмотре, в частности участвовали в спаррингах грузин на сборах.
В первой части сезона Калин выступал на правах аренды за основную команду "Черноморца". Провел 7 матчей.
Добавим, что на просмотре в "Динамо" Тбилиси остается украинский 22-летний футболист Богдан Поталов. Он является воспитанником "Мариуполя", но последние 2 года играл в низших дивизионах Германии.
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Источник:Динамо Тбілісі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 20:43
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