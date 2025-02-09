Два игрока Динамо завершили просмотр в грузинском клубе

Вингеры киевского "Динамо" U19 Кирилл Пашко и Владислав Калин покинули расположение "Динамо" Тбилиси. Они находились на просмотре, в частности участвовали в спаррингах грузин на сборах.

В первой части сезона Калин выступал на правах аренды за основную команду "Черноморца". Провел 7 матчей.

Добавим, что на просмотре в "Динамо" Тбилиси остается украинский 22-летний футболист Богдан Поталов. Он является воспитанником "Мариуполя", но последние 2 года играл в низших дивизионах Германии.