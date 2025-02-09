  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Два игрока Динамо завершили просмотр в грузинском клубе
В тренде

Два игрока Динамо завершили просмотр в грузинском клубе

Общие новости

Но остался еще один украинец

Два игрока Динамо завершили просмотр в грузинском клубе

Фото: Динамо

Новина українською

Вингеры киевского "Динамо" U19 Кирилл Пашко и Владислав Калин покинули расположение "Динамо" Тбилиси. Они находились на просмотре, в частности участвовали в спаррингах грузин на сборах.

В первой части сезона Калин выступал на правах аренды за основную команду "Черноморца". Провел 7 матчей.

Читайте также"Было достаточно тяжело". Швед поделился впечатлениями от спарринга с молдаванами

Добавим, что на просмотре в "Динамо" Тбилиси остается украинский 22-летний футболист Богдан Поталов. Он является воспитанником "Мариуполя", но последние 2 года играл в низших дивизионах Германии.

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Актобе 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Трабзонспор считает завышенными финансовые запросы Шахтера по трансферу Бондаренко, – 61medya
yellow-arrow
"Было достаточно тяжело". Швед поделился впечатлениями от спарринга с молдаванами
Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси) Кирилл Пашко Владислав Калин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо Тбілісі
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 20:43
можно всех посмотреть? (с)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 20:43
можно всех посмотреть? (с)
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
09.02.2025 в 20:31
Ну дуже тупий анонс! :"Два гравці Динамо завершили перегляд у грузинському клубі" Кого вони там переглядади?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости