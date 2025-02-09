"Имеем нагрузки, поэтому где-то что-то болит у кого-то". Игрок Левого Берега поделился впечатлениями от сборов

Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица рассказал, как проходит зимний тренировочный сбор в Турции.

- Две недели до возобновления УПЛ. Быстро время прошло от заключительного матча в Полтаве?

- Да, конечно, очень быстро прошло время, отпуск прошел, и уже вот-вот начнется 2-й круг.

- Более того, уже больше половины сборов позади. Уже, наверное, больше времени уделяете работе с мячом?

- Да, уже больше работы с мячом, больше интенсивности. Поэтому уже готовимся к первой игре.

- Нагрузки зимних сборов, наверное, еще чувствуете или уже все же гораздо легче работаете, втянулись в работу?

- Конечно, втянулись, потому что уже прошло достаточно времени. Но все равно имеем нагрузки, поэтому где-то что-то болит у кого-то. Но это все рабочие моменты, поэтому все хорошо.

- Ну, и 2 турецких матча уже позади. Первый спарринг был против не самой сильной команды, а вот поединок с грузинами уже был, наверное, еще более сложный. И играли футболисты все по 1 тайму. Что скажете об этих матчах?

- Первый матч выдался более удачный для нас. По второму матчу была уже более квалифицированная команда. Пропустили 2 ненужных мяча, допустили ошибки. Но сборы для того и есть, чтобы исправлять эти ошибки на сборах, работать над ними и исправляться.

- Понятно, что в последних 2 матчах уже будет наигрываться состав под первый официальный матч УПЛ, а вот в первых матчах турецких сборов что выходит на первый план? О чем говорит тренер, что для вас важно действительно как для футболистов в таких матчах первых?

- Все должны сыграть плюс-минус равное количество минут, получить свое игровое время - это как я понимаю. А так это вопрос уже к тренеру.

- Относительно микроклимата в команде. Все-таки долго вы уже не в Украине, суровый мужской коллектив. Какой микроклимат? Чем заполняете паузы между тренировками?

- Да у нас всегда был классный микроклимат в команде, все друг с другом общаются. А между тренировками большую часть времени мы отдыхаем, спим, поэтому есть время только на отдых.