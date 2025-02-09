Пушич дал оценку игре Шахтера в спарринге с молдаванами

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился впечатлениями от контрольного матча с молдавским "Зимбру" (3:0).

- Мистер, поздравляем с победой! Что можете сказать о противостоянии? Каким будет ваш анализ игры?

- Сегодня было очень важно провести 90 минут, отыграв разными составами по 45 минут, и выполнить много беговой работы после этого. Физическая составляющая имеет большое значение, ведь последние несколько дней мы очень усердно работали. Это первое. А второе - мы, безусловно, хотели увидеть определенные вещи, которые тренируем. Было приятно их видеть, на самом деле, это была хорошая тренировка. И не пропустили гол, хоть получили одно пенальти, что было ненужно, но Кирилл совершил хороший сейв. Победили 3:0, создали ряд хороших возможностей - это был замечательный контрольный поединок.

- Еще неделю у "Шахтера" будут продолжаться сборы здесь, в Турции. Какие планы на это время у команды?

- Как я уже говорил, вторая часть нашей подготовки нацелена на внутренний чемпионат. Мы показали очень неплохой прогресс в течение первой недели, завершив его сегодня этим спаррингом. Завтра у нас будет выходной. В течение последних двух недель сосредоточимся на определенных деталях, чтобы еще улучшить свою физическую форму, и на вещах, над которыми хотим поработать. Постараемся задействовать новичков, чтобы увидеть, как они играют. Думаю, мы на правильном пути, чтобы быть полностью готовыми к внутреннему чемпионату.