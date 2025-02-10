Плимут с Таловеровым победил Ливерпуль, Шахтер выиграл спарринг, Рома и Барса взяли по три очка. Главные новости за 9 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье,9 февраля

"Плимут Аргайл" создал наиболее громкую сенсацию четвертого раунда Кубка Англии – аутсайдер Чемпиошипа смог переиграть на своем поле лидера АПЛ "Ливерпуль" со счетом 1:0. Максим Таловеров вышел в старте "Плимута" и поспособствовал тому, что его команда не пропустила гол. В другом матче четвертого раунда "Астон Вилла" переиграла "Тоттенхэм" (2:1 ).

"Барселона" взяла важные три очка в матче с "Севильей", что позволило ей приблизиться к "Реалу" и "Атлетико". В первом тайме на гол Левандовского "Севилья" ответила мячом Варгаса, но после перерыва забивала только "Барса" – по голу забили Фермин Лопес, Рафинья и Эрик Гарсия (4:1), и это при том, что команда Флика с 62-й минуты играла в меньшинстве (удаление Фермина).

Артем Довбик не смог отметиться результативными действиями в матче с "Венецией", однако его команда смогла победить (1:0). Единственный гол с пенальти забил Пауло Дибала. "Рома" с 34 очками остается на девятом месте Серии А после 24 туров. В другом матче "Наполи" не смог победить "Удинезе" (1:1)

В воскресенье "Шахтер" сыграл очередной контрольный матч на сборе в Турции. Соперником "горняков" стал молдавский "Зимбру". Команда Пушича отыграла уверенный матч и победила 3:0. Голы забили Кевин, Бондаренко (с пенальти) и Швед.

Экс-защитник "Шахтера" переходит в один из аутсайдеров Серии А. По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио, Виктор Коваленко станет игроком "Эмполи". Виктор Коваленко уже играл за "Эмполи" в сезоне 2023/24 в аренде из "Аталанты". Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Хавбек "Реала" Лукас Васкес, который также играет на правом фланге защиты, получил травму в игре с "Атлетико". После матча у футболиста диагностировали травму мышцы подколенного сухожилия левой ноги, которая помешает ему сыграть против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

"Леганес" подписал контракт с украинским полузащитником Марком Подоляком. Ранее 20-летний Подоляк выступал за "Райо Вальекано". В активе хавбека нет ни одного матча на взрослом профессиональном уровне, а также он не заигран ни за одну сборную Украины.