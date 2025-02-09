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“Все равно отказал бы Динамо. Не задумываясь": румынский нападающий вспомнил, как мог оказаться в УПЛ

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Футболист переживал за свою безопасность

“Все равно отказал бы Динамо. Не задумываясь": румынский нападающий вспомнил, как мог оказаться в УПЛ

Фото: із відкритих джерел

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Даниэль Параскив вспомнил, как отказался переходить в киевское "Динамо" в начале 2023 года из-за страха войны.

“В последние годы меня постоянно спрашивали на эту тему. Но мой ответ всегда был одним и тем же. Я смирился с этим решением с того момента, как принял его. Если бы я вернулся назад, то все равно отказал бы киевскому "Динамо". Не задумываясь", – убежден Параскив.

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После отказа "Динамо" форвард продолжил выступать за "Херманштадт". Летом прошлого года футболист присоединился к "Овьедо" и провел 20 поединков.

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Источник:
sportpesurse
Опубликовал: Александр Симченко
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