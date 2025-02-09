“Все равно отказал бы Динамо. Не задумываясь": румынский нападающий вспомнил, как мог оказаться в УПЛ

Даниэль Параскив вспомнил, как отказался переходить в киевское "Динамо" в начале 2023 года из-за страха войны.

“В последние годы меня постоянно спрашивали на эту тему. Но мой ответ всегда был одним и тем же. Я смирился с этим решением с того момента, как принял его. Если бы я вернулся назад, то все равно отказал бы киевскому "Динамо". Не задумываясь", – убежден Параскив.