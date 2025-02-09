"Мы меняем позиции - это немножко смущает соперника". Лупашко глубоко проанализировал спарринг с батумским Динамо

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подробно проанализировал разгром над "Динамо" Батуми (6:1) в контрольном матче на сборах в Турции.

"Думаю, что результаты в целом на сборах не должны быть, 100 процентов, важнее, чем качество игры. И это проблема, наверное, восприятия нашего болельщика - возможно, не только болельщика, - для которого, как и в чемпионате, главное - это результат. Но нужно добывать результат за счет качества на сборах - это 100 процентов так. И действительно, самое главное - это качество и то, что мы старались делать.

1-й тайм играли против ветра, было довольно трудно, но все же держали темп, держали игру, хотели попробовать кое-что новое. Во 2-м тайме уже немножко перестроились, ветер успокоился, и уже больше качества было.

Мы об этом как раз сегодня говорили, что не мы даже не будем предупреждать игроков, если будем выходить на игру и захотим попробовать какую-то новую позицию, какую-то новую роль для игрока - он должен быть готов, в течение недели постоянно делаем так, чтобы они оказывались не в привычных для себя позициях.

И это суть нашей философии - постоянная смена позиции постоянная игра, сохраняя структуру нашу. Мы меняем позиции - это немножко смущает соперника. Поэтому это очень классно, когда игроки могут это выполнять, и я очень рад, что некоторые начинают быстрее к этому приспосабливаться. Но новичкам еще немножко нужно время, потому что им еще, видим, трудновато немножко с этими моментами. Но это опыт.

Честно говоря, зоной завершения мы не очень довольны, потому что нет действительно той агрессии, которая нужна. Но нацеленностью на ворота и Яна, и Краснопира мы действительно довольны.

В 1-м тайме было много моментов и у Мирошниченко, и у Бруниньо, и у Шаха, где мы должны были завершать наши атаки как раз нацеленностью на ворота, с ударами. Но там были паузы, какие-то другие решения. Мы говорим о том, что наши все атаки должны быть очень острыми, нести опасность для соперника, и поэтому немножко недовольны.

Видим, что Булеза немножко еще опасается идти в стыки, но я очень счастлив. Он прошел большой путь, и я очень рад за него. Представляю, какие у него сейчас эмоции.

Также отметился сегодня голевой передачей Ваня Чабан - это также очень важно для них чувствовать игру. Он вышел, ошибся, второй раз ошибся - и его поддержали. Это показатель команды, показатель коллектива, когда молодой игрок имеет право на ошибку.

Когда игрок имеет право на ошибку - это уже говорит о здоровой среде внутри команды. А когда молодой игрок имеет право на ошибку - это уже что-то очень существенное, к чему нужно стремиться. Это очень важно для меня и для команды.

Хочу сразу сказать, чтобы вы не писали в комментариях на нашу пресс-службу никаких гадостей, потому что это было мое решение. Потому что нас снимает камера с высокой точки, все очень хорошо видно - наше перемещение, наши взаимодействия. Поэтому я попросил уже, что будем что-то пробовать, что-то моделировать, поэтому попросил, чтобы мы не показывали игру для болельщиков. Хорошо, если вы были довольны, что нет трансляции - это говорит, что вы очень скучаете по команде, по игре.

Но я считаю, что вам немножко надо подождать, соскучиться по игре и уже увидеть нас в сезоне в первой игре против "Динамо", в первой домашней игре против "ЛНЗ". Поэтому я думаю, что вам надо немножко соскучиться по карпатовскому футболу", - сказал Лупашко.