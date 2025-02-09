Журналист – о Захоре в Шахтере: Приглашение игрока очень низкого уровня по блату. Он не нужен Динамо...
Есть большие сомнения в квалификации и перспективах футболиста
Фото - Динамо Загреб
Сергей Тищенко поделился своими мыслями по поводу интереса донецкого "Шахтера" к хорватскому полузащитнику Лукасу Захоре.
“Хорватский вингер Лукас Захора в “Шахтере” – это что-то на грани гения селекции или приглашение игрока очень низкого уровня по блату. На уровне Хорватии Захора никогда не имел больших авансов. У "Динамо" (Загреб) большие проблемы с вингерами. В Загребе при всех своих проблемах точно разбираются в потенциале игроков, чтобы потом продавать. Захора им не нужен… Я не понимаю, зачем он "Шахтеру"?" – написал Тищенко в Telegram.
Лукас присоединился к академии "Динамо" в 2017 году. До этого он занимался в столичном НК "Максимир" (основная команда выступает в 4-м дивизионе).
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