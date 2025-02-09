Журналист – о Захоре в Шахтере: Приглашение игрока очень низкого уровня по блату. Он не нужен Динамо...

Сергей Тищенко поделился своими мыслями по поводу интереса донецкого "Шахтера" к хорватскому полузащитнику Лукасу Захоре.

“Хорватский вингер Лукас Захора в “Шахтере” – это что-то на грани гения селекции или приглашение игрока очень низкого уровня по блату. На уровне Хорватии Захора никогда не имел больших авансов. У "Динамо" (Загреб) большие проблемы с вингерами. В Загребе при всех своих проблемах точно разбираются в потенциале игроков, чтобы потом продавать. Захора им не нужен… Я не понимаю, зачем он "Шахтеру"?" – написал Тищенко в Telegram.