  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Привозят сами себе. Вингер ЛНЗ прокомментировал разгром от норвежцев
В тренде

Привозят сами себе. Вингер ЛНЗ прокомментировал разгром от норвежцев

Общие новости
Обновлено

Спарринг прошел не очень удачно

Привозят сами себе. Вингер ЛНЗ прокомментировал разгром от норвежцев

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

Полузащитник "ЛНЗ" Владислав Наумец прокомментировал поражение от норвежского "Одд" (0:3) в рамках контрольного матча на тренировочных сборах в Испании.

- Что скажешь по игре? Соперник был тяжелый?

- Да, тяжелый соперник, очень хорошо прессинговал. 0:3 проиграли, очень обидно, что проиграли. Потихоньку набираем кондиции и готовимся.

- В чем причина сегодняшнего результата, как считаешь?

- Считаю, что где-то на своих ошибках, где-то не нужны эти ошибки, сами себе привозим эти моменты - и такой результат. Где-то тоже в атаке нужно быть более хладнокровными, быть нацеленным и решать свои моменты в атаке.

- Как лично ты себя чувствуешь? Под конец сборов уже набираешь форму, как чувствуешь?

- Да, физически чувствую себя уже намного лучше, чем вначале. Уже 90 минут дали сыграть - чувствую себя хорошо, поэтому я надеюсь, что к чемпионату все будут готовы на 110 процентов.

По теме
yellow-arrow
Динамо и РФС снова сыграют друг с другом. Латвийцы запланировали спарринги с тремя украинскими клубами
yellow-arrow
Пушич оценил новичков Шахтера и признался, планируются ли еще трансферы
yellow-arrow
Журналист – о Захоре в Шахтере: Приглашение игрока очень низкого уровня по блату. Он не нужен Динамо...
ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости