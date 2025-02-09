Привозят сами себе. Вингер ЛНЗ прокомментировал разгром от норвежцев

Полузащитник "ЛНЗ" Владислав Наумец прокомментировал поражение от норвежского "Одд" (0:3) в рамках контрольного матча на тренировочных сборах в Испании.

- Что скажешь по игре? Соперник был тяжелый?

- Да, тяжелый соперник, очень хорошо прессинговал. 0:3 проиграли, очень обидно, что проиграли. Потихоньку набираем кондиции и готовимся.

- В чем причина сегодняшнего результата, как считаешь?

- Считаю, что где-то на своих ошибках, где-то не нужны эти ошибки, сами себе привозим эти моменты - и такой результат. Где-то тоже в атаке нужно быть более хладнокровными, быть нацеленным и решать свои моменты в атаке.

- Как лично ты себя чувствуешь? Под конец сборов уже набираешь форму, как чувствуешь?

- Да, физически чувствую себя уже намного лучше, чем вначале. Уже 90 минут дали сыграть - чувствую себя хорошо, поэтому я надеюсь, что к чемпионату все будут готовы на 110 процентов.