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Пушич оценил новичков Шахтера и признался, планируются ли еще трансферы

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Как всегда, игроки на перспективу

Пушич оценил новичков Шахтера и признался, планируются ли еще трансферы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал игровые характеристики новичков команды Кауана Элиаса и Диего Арройо. Также ответил на вопросы о новых потенциальных трансферах.

- На днях к команде присоединились два новичка. Как вы можете прокомментировать приход Кауана Элиаса и Диего Арройо?

- Как обычно, когда в состав присоединились два молодых игрока, мы очень осторожны с ними. Начнем с тренировок - нам надо проанализировать их физическое состояние, выполнить определенные тесты, которые проводили вчера и сегодня. Думаю, они прошли эти тесты прекрасно, поэтому будут наслаждаться первыми тренировками послезавтра. А потом мы, конечно, постараемся повышать их уровень, нацеливаясь на следующие товарищеские матчи, и дать им игровое время в этих встречах.

- На ваш тренерский взгляд, что вы можете в целом сказать об этих игроках, если коротко?

- Диего - центральный и левый защитник, высокий парень, левша, физически сильный, еще очень молодой - ему только 19 лет. Он очень хорошо действует в единоборствах, имеет хорошую поперечную передачу с левой ноги. Элиас - центральный нападающий, очень быстрый игрок, может атаковать в пространстве, но также может создавать возможности из ничего благодаря своим индивидуальным качествам, он отличный бомбардир. Поэтому я с нетерпением жду, чтобы увидеть их на наших тренировках, которые являются очень интенсивными. И им, конечно, понадобится определенное время, чтобы адаптироваться к этой интенсивности и перенести ее в игру, используя свои качества. Оба футболиста очень молоды: одному - 18, другому - 19. Но я рад, что они с нами. Посмотрим, как быстро они будут прогрессировать и совершенствоваться у нас, какой важный вклад в результат команды сделают. Рад, что они здесь.

- Планируются ли еще трансферы?

- Ты всегда ищешь возможности, чтобы усилить свою команду во время трансферного окна, поэтому мы тоже постараемся освежить, возможно, одну или две позиции. Посмотрим, как будем действовать. Но мы также стараемся обновиться. По моему мнению, это необходимо и важно. Посмотрим, как все пройдет в течение следующих недель.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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