Динамо и РФС снова сыграют друг с другом. Латвийцы запланировали спарринги с тремя украинскими клубами

Латвийский "РФС" на тренировочном сборе в Турции в ближайшее время проведет контрольные матчи против 3-х представителей УПЛ.

В четверг, 13-го февраля, с латвийцами будет играть "Шахтер". На следующий день, 14-го февраля, "РФС" встретится с "Вересом". А в воскресенье, 16-го февраля, с рижской командой поспаррингуется "Динамо".

Напомним, недавно киевляне играли с "РФС" (1:0) в рамках Лиги Европы. Именно над латвийцами "Динамо" одержало свою единственную победу в данном турнире в этом сезоне.