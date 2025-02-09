Динамо и РФС снова сыграют друг с другом. Латвийцы запланировали спарринги с тремя украинскими клубами
Реванш
Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийский "РФС" на тренировочном сборе в Турции в ближайшее время проведет контрольные матчи против 3-х представителей УПЛ.
В четверг, 13-го февраля, с латвийцами будет играть "Шахтер". На следующий день, 14-го февраля, "РФС" встретится с "Вересом". А в воскресенье, 16-го февраля, с рижской командой поспаррингуется "Динамо".
Напомним, недавно киевляне играли с "РФС" (1:0) в рамках Лиги Европы. Именно над латвийцами "Динамо" одержало свою единственную победу в данном турнире в этом сезоне.
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Источник:РФС
Опубликовал: Виктор Иванчук
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