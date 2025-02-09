  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо и РФС снова сыграют друг с другом. Латвийцы запланировали спарринги с тремя украинскими клубами
В тренде

Динамо и РФС снова сыграют друг с другом. Латвийцы запланировали спарринги с тремя украинскими клубами

Общие новости

Реванш

Динамо и РФС снова сыграют друг с другом. Латвийцы запланировали спарринги с тремя украинскими клубами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Латвийский "РФС" на тренировочном сборе в Турции в ближайшее время проведет контрольные матчи против 3-х представителей УПЛ.

В четверг, 13-го февраля, с латвийцами будет играть "Шахтер". На следующий день, 14-го февраля, "РФС" встретится с "Вересом". А в воскресенье, 16-го февраля, с рижской командой поспаррингуется "Динамо".

Динамо и РФС снова сыграют друг с другом. Латвийцы запланировали спарринги с тремя украинскими клубами - изображение 1

Напомним, недавно киевляне играли с "РФС" (1:0) в рамках Лиги Европы. Именно над латвийцами "Динамо" одержало свою единственную победу в данном турнире в этом сезоне.

По теме
yellow-arrow
Пушич оценил новичков Шахтера и признался, планируются ли еще трансферы
yellow-arrow
Привозят сами себе. Вингер ЛНЗ прокомментировал разгром от норвежцев
yellow-arrow
Журналист – о Захоре в Шахтере: Приглашение игрока очень низкого уровня по блату. Он не нужен Динамо...
Контрольные матчи РФС Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) товарищеские матчи РФШ (Рига)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
РФС
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости