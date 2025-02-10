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Сопко – о лимите легионеров: Было время, когда играли по 4 украинца, пытались как-то выкручиваться

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Эксперт считает, что очень большой проблемы нет

Сопко – о лимите легионеров: Было время, когда играли по 4 украинца, пытались как-то выкручиваться

Фото з відкритих джерел

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Александр Сопко поразмышлял, как украинский вектор "горняков" меняется на более привычный.

“Три человека – это уже минус из списка. Но, с другой стороны, было время, когда у нас играли по 4 украинца, пытались как-то выкручиваться. Но то, что делали тогда бразильцы, другие легионеры – они подняли такую ​​планку, что со скрипом этот лимит выдерживали, правила не нарушали, однако при этом был совсем другой уровень игры. А так получится, что лавочка вся украинская, нет проблем с заменами, соблюдением регламента, но игры при этом нет”.

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“Для решения регламентной задачи можно из академии подыскивать и готовить. Плюс есть игроки, которые в аренде находятся – тот же Очеретько, Козык. Да и у U-19 есть футболисты, которые могли бы в какой-то игре выйти и выполнить поставленную задачу, например, мне нравится Владислав Тютюнов, еще в прошлом сезоне игравший за U-17. У него хорошие задатки и есть все шансы вырасти у хорошего нападающего. Так что очень большую проблему в лимите на легионеров я не вижу”, – считает экс-футболист.

В четверг донецкий клуб сыграет в спарринге против РФШ.

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Александр Сопко Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Александр Симченко
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