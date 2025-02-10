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Вацко: Сейчас Ванат выигрывает конкуренцию, а Герреро расклеился. У него нет уверенности, которая была в Заре

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Комментатор – об адаптации форварда в столичном клубе

Вацко: Сейчас Ванат выигрывает конкуренцию, а Герреро расклеился. У него нет уверенности, которая была в Заре

Скріншот - Вацко Live

Новина українською

Журналист Виктор Вацко рассказал о проблеме Эдуардо Герреро в "Динамо".

“Герреро очень сильно проявил себя. Если отмотать назад, решение "Динамо" его подписать было очень логичным. У киевлян колоссальная беда с подписанием иностранцев. А здесь легионер с индивидуальным мастерством, адаптированный к чемпионату Украины. Все его видели, все понимали его уровень и возможности.

Но "Заря" – "Заря", а "Динамо" – это "Динамо". Там он был звездой, всегда играл и имел полное доверие к тренерскому штабу. Все видели его нервную реакцию, когда его меняли в "Заре". Но потом он все равно выходил и играл".

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"Мне трудно представить, чтобы такую ​​реакцию испытывали в "Динамо". А в "Заре" терпели. Потому что он там был единственной топовой опцией на острие атаки. Другое дело, что "Динамо" давно следило за "Герреро" и имело полную информацию о нем. Насколько я знаю, однажды киевляне отказались от его подписания именно из-за характера. Они знали, что это очень непростой парень и может негативно повлиять на раздевалку, когда ситуация в команде будет развиваться не в его пользу.

Мне было интересно посмотреть, как прима "Зари" будет конкурировать с Ванатом, который стал лучшим бомбардиром чемпионата и регулярно забивает. Было интересно, как поведет себя каждый из них, когда попадет на скамейку запасных. Приход Герреро стал плюсом для развития Ваната. Раньше у него не было конкуренции. Он принял ее. Молодец. Сейчас Ванат ее выигрывает, а Герреро, похоже, расклеился".

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"Я много слышал о не футбольных моментах, которые влияют на его киевскую жизнь, но это его проблемы. Я не вижу, чтобы он выходил рвать и метать, когда получает шанс. И мне это не нравится. У него нет той уверенности, которая была в "Заре". Он очень часто смотрится посторонним телом. И он не очень понимает партнеров и они его.

Возможно, влияет на то, что Герреро единственный легионер в команде. Это тоже вопрос к "Динамо" как клубу. Они выбирали футболиста, заплатили за него большие деньги. Нужно было понимать, как минимизировать все минусы. Как оказать ему психологическую поддержку. Достаточно ли для этого делает "Динамо"? – заявил комментатор.

Эдуардо 19 раз выходил на поле в составе киевлян и забил единственный гол в Кубке Украины.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Владислав Ванат Эдуардо Герреро
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
10.02.2025 в 08:01
Игроков с полдюжины себе она достала;Вертит Игроками так и сяк:То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,То их понюхает, то их полижет;Игроки не действуют никак.
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
10.02.2025 в 08:01
Игроков с полдюжины себе она достала;Вертит Игроками так и сяк:То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,То их понюхает, то их полижет;Игроки не действуют никак.
Ответить
0
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