Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 10 февраля

"Реал Мадрид" опубликовал заявку на игру Лиги чемпионов против "Манчестер Сити“, которая пройдет во вторник, 11 февраля, в 22:00. В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин. Последний раз Лунин играл в стартеза "сливочных" в матче против "Лилля" в рамках ЛЧ, тогда "Реал" проиграл со счетом 1:0.

В понедельник состоялся матч 23-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Трабзонспор" принимал "Эюпспор" и победил со счетом 1:0. У хозяев в стартовом составе вышли украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан появился в конце встречи. Тарас Степаненко не попал в заявку "Эюпспора".

"Фейеноорд" и главный тренер команды Бриан Приске приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию. Причиной такого шага стали неоднозначные результаты команды.Добавим, что Брайан возглавил "Фейеноорд" летом 2024 года. Под его руководством команда сыграла 33 матча, из которых 18 побед и 8 поражений.Нидерландский клуб контактировал с главным тренером "Шахтера" Марино Пушичем, который в "Шахтер" входил в тренерский штаб Арне Слота.

В понедельник подопечные Александра Шовковского на зимнем сборе в Турции сыграли контрольный матч против одного из лидеров первого датского дивизиона (второго по силе дивизиона страны) – ФК "Эсбьерга". Противостояние завершилось победой украинцев - 2:0. В составе "Динамо" забивали Ванат и Брагару.

"Монца" на своем официальном сайте сообщила о возвращении Алессандро Несты на должность главного тренера команды спустя полтора месяца после того, как они уволили 48-летнего специалиста.

"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании звездного футболиста "Барселоны“. Как сообщает издание El Nacional, руководство "Манчестер Юнайтед" готовится потратить около 40 миллионов евро, чтобы оформить трансфер левого защитника "сине-гранатовых Алехандро Бальде.

В понедельник 10-го февраля УЕФА официально представила новый мяч Лиги чемпионов сезона 2024/25 Adidas Pro Ball Munich, которым все команды будут играть в плей-офф Лиги чемпионов, включая финал турнира. Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона в этом году состоится 31-го мая на "Альянц Арене".

10 февраля состоялась жеребьевка пятого круга Кубка Англии. Защитник "Борнмута" Илья Забарный сыграет против "Вулверхэмптона", тогда как Максима Таловерова ждет матч против "Манчестер Сити".