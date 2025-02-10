Бывший вратарь ЛНЗ и Миная нашел клуб в Кыргызстане
Опытный футболист уже подписал контракт
32-летний голкипер Андрей Попович продолжит карьеру в Кыргызстане. Вратарь перейдет в "Кыргызалтын", сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Согласно его данным, Попович уже подписал контракт с новым клубом. Соглашение будет рассчитано на один год.
Текущий сезон Попович начал в "Хусте", однако, после снятия команды с соревнований, остался без клуба. В составе закарпатцев он провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.
Ранее Попович выступал за "Минай", "Агробизнес", ЛНЗ, "Верес", азербайджанские ФК "Габала", "Туран" и "Сумгайыт". На его счету два матча за национальную сборную Азербайджана (2011-2012 годы).
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