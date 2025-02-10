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Шольц заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время

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Причиной этому является отказ США от поддержки вступления Украины в Альянс

Шольц заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО в ближайшее время из-за отказа США от этого шага.

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Об этом пишет Deutsche Welle.

Как сообщается, причиной этому является отказ США от поддержки вступления Украины в Альянс, что сейчас является ключевым фактором в решении.

Шольц также выразил надежду, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться после прихода Дональда Трампа к власти в США.

"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", - отметил он.

Также Фридрих Мерц добавил, что НАТО не принимает новых членов, которые находятся в состоянии войны, и выразил мнение, что это усложняет процесс вступления Украины в Альянс. В то же время Мерц поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, что позволит значительно укрепить безопасность страны.

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