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Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria 6x6

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Они должны быть поставлены в Украину уже в этом году

Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria 6x6

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине уже в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

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В ведомстве отметили, что заказали для Украины бронетранспортеры Patria 6x6. Количество машин не уточняется.

"Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят к защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", - отметил министр обороны Латвии Андрес.

Заказ БТР для Украины не повлияет на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.

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