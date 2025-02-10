Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria 6x6

Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине уже в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

Читайте также Шольц заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время

В ведомстве отметили, что заказали для Украины бронетранспортеры Patria 6x6. Количество машин не уточняется.

"Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят к защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", - отметил министр обороны Латвии Андрес.

Заказ БТР для Украины не повлияет на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.