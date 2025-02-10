СБУ посетила УАФ и хотела пообщаться с Шевченко по поводу Каладзе, - журналист
Санкции от УАФ на Каладзе так и не были наложены
Фото: УАФ
Служба безопасности Украины на прошлой неделе нанесла визит в Дом футбола, где базируется УАФ.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, интерес СБУ к Андрею Шевченко и генеральному секретарю Игорю Грищенко был вызван не наложенными санкциями УАФ на экс-игрока "Динамо", а сейчас мэру Тбилиси Каху Каоадзе.
Как известно, на Каладзе и ряд других грузинских руководителей два месяца назад были наложены санкции от украинского РНБО. Также, по словам Бурбаса, руководство Украины ожидало, что санкции на Каладзе наложит и УАФ – в частности, а именно, лишить его титулов и званий, которые тот завоевал в Украине. УАФ же до сих пор этого не сделала.
Тем не менее, пообщаться с Шевченко и Грищенко представителям СБУ не смогли, так как они в это время находились в Молдове.
Чем, в итоге, закончилась история с визитом СБУ, история умалчивает.
Напомним, что Каладзе играл с Шевченко как в "Динамо", так и в "Милане".
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